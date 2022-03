Fra un paio di settimane Netflix pubblicherà la quinta stagione di Élite, ma come già sappiamo la produzione spagnola ha già girato la sesta. Fra gli ultimi arrivi (proprio nella sesta) ci sarà anche l’attore Ander Puig che interpreterà Joel, uno studente transgender FtM.

Anche l’attore che interpreta Joel, ovvero Ander Puig, è un ragazzo transgender e – intervistato dalla rivista LGBT+ Shangay – ha dichiarato:

“Quando Netflix mi ha offerto il ruolo di Joel sembrava che un sogno diventasse realtà. Volevo un’opportunità come questa da molto tempo, il poter interpretare un ragazzo trans è un onore. Questa non è la mia storia, ma spiega molto bene cosa attraversano molte persone transgender. Nelle serie tv non si vede mai quel che devono passare i ragazzi trans. Molto recentemente c’è stato un boom nel raccontare la realtà delle donne trans, grazie a serie come Veneno o Euphoria [o Pose, ndr] , ma non so perché non succeda lo stesso con gli uomini trans”.

Ander Puig ha fatto coming out come ragazzo trans all’età di 16 anni.

“Mi sentivo già abbastanza bene con me stesso e un giorno l’ho detto davanti a tutta la classe. Non ero spaventato come Joel nella serie. Ero già molto chiaro che fossi un ragazzo, e non volevo perdere tempo a negarlo, quindi dovevo rivelarlo ai miei compagni di classe con cui passavo le giornate. Volevo essere capito, ed è andata molto bene, tutti mi hanno applaudito e rispettato”.

Infine ha così concluso:

“Per ora quell’etichetta deve esserci, perché non siamo ancora al punto in cui le persone possono vedermi solo come un altro attore, sapendo che sono trans. Vale la pena essere così, dare visibilità, poi poco a poco questo si normalizzerà. Ho fiducia che non sarà sempre così, e verrà il momento in cui saremo apprezzati solo per quanto siamo bravi nel nostro lavoro, con l’etichetta che svanirà gradualmente”.

Non vedo l’ora di vedere questa stagione sei di Élite.