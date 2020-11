Le riprese della quarta stagione di Elite continuano senza sosta (dopo lo stop causato dalla positività al Covid-19 dell’attore che interpreta Samuel) e proprio in questi giorni è trapelata online una scena estrapolata dal dietro le quinte.

Nella scena incriminata si vedono le due new entry, Carla Diaz e Andrés Velencoso, che bisticciano e urlano e proprio sul finale lui le tira uno schiaffone in pieno viso. Come si può notare nel video, la stessa scena viene poi ripresa da più angolazioni diverse.

Élite 4, ecco il video rubato dal dietro le quinte

🚨 NEWS – POSIBLE SPOILER – Así es como se viven las grabaciones de la 4T de #EliteNetflix 🎬🎬🎬 Los nuevos actores de la trama: Andrés Velencoso y Carla Diaz protagonizan la polémica escena muy al estilo de la 1T. Cc @crushnews_es pic.twitter.com/1QzLFppRAK — The Series Reporter ➐ (@SeriesReporter) November 17, 2020

Élite 4, i personaggi confermati

Fra i personaggi confermati in Élite 4 (come svelato da Netflix) ci sono Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeu), Ander (Aron Piper), Omar (Omar Shanaa), Rebeka (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amoros).

Ma non solo, perché nella scuola più famosa di Madrid faranno il loro debutto altri tre studenti che saranno interpretati da Manu Rios, Carla Diaz e Martina Cariddi. A loro si aggiunge un’altra new entry, un adulto (un professore? un genitore?) che sarà interpretato da Diego Martin Gabriel.

Ecco le foto anteprima del cast: