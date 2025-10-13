23.2 C
Elisoccorso in azione a Clusone per ciclista infortunato

Sabato 11 ottobre, l’elisoccorso è intervenuto due volte in breve tempo sull’altopiano di Clusone. Poco dopo l’intervento a Rovetta per un ciclista investito, alle 18:10, è stato richiesto l’intervento di un elicottero proveniente da Milano per soccorrere un giovane di 27 anni infortunatosi.

Il giovane è caduto in una zona difficile da raggiungere, situata sotto il Pizzo Formico, nel versante di Clusone. L’area compresa tra la Forcella Larga e la Baita di Urtighe si trova a un’altitudine di circa 1400 metri. È stato attivato anche il Soccorso Alpino per supportare le operazioni di recupero. Dopo essere stato estratto dalla zona impervia, il giovane è stato trasportato in ospedale con un codice giallo, che indica una situazione di media gravità.

