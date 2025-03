Elisabetta Piccolotti, moglie di Fratoianni, risponde alle polemiche del Tesla-gate: ‘Acquistata per la sua tecnologia elettrica’

La deputata di Sinistra Italiana, Elisabetta Piccolotti, e il marito Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, hanno frequentemente criticato le posizioni politiche di Elon Musk. Tuttavia, è emerso che possiedono una Tesla, creando polemiche sui social e nei media. Piccolotti ha risposto alle critiche, sottolineando che l’auto appartiene a sua moglie e che la scelta di un veicolo elettrico riflette il loro impegno ecologico.

Fratoianni ha cercato di difendersi, affermando che l’auto non è di sua proprietà. L’articolo del Foglio ha rivelato che la Tesla in questione ha suscitato accese discussioni, in particolare a causa della complicità politica di Musk con figure controverse come Donald Trump. Piccolotti ha difeso la sua scelta, sottolineando che non si pente di utilizzare un’auto elettrica, ma ha annunciato l’intenzione di restituire il veicolo una volta terminato il leasing, principalmente per le posizioni politiche assunte da Musk dopo l’acquisto. Ha specificato che l’acquisto è avvenuto prima che Musk iniziasse a manifestare opinioni politiche estremiste.

Inoltre, Piccolotti ha ribadito di provenire da una famiglia umile e ha contestato i commenti che la descrivono come una “fighetta di sinistra”. Ha chiarito che ha scelto la Tesla perché il suo costo è inferiore ad altre auto simili. Infine, ha chiarito che l’auto non è intestata a suo nome, ma è stata acquisita con leasing, rendendo possibile la restituzione dopo pochi anni.