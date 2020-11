Lunedì note dopo la puntata del GF Vip Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno litigato tirando in ballo anche vecchie ruggini che risalgono alla scorsa estate passata in Sardegna. L’ex signora Briatore ha accusato la coinquilina di aver elemosinato favori e aver messaggiato con Flavio, la Salemi Power invece ha dato della snob altezzosa alla badessa calabrese. Le due hanno tirato in ballo anche alcuni amici presenti durante i loro scontri estivi, Domenico Zambelli e Raffaella Zardo, che nei giorni scorsi sono intervenuti su Instagram raccontando la loro verità.

Gabriele Parpiglia era in Costa Smeralda proprio nel periodo in cui c’erano anche EliGreg e la Salemi. Il giornalista a Casa Chi ha raccontato quello che è successo in quei giorni in Sardegna.

“Il primo saluto tra le due era fake. Io in Sardegna c’ero, ero presente, mi sono trovato per due giorni per motivi di lavoro e mi ricordavo di questa vicenda perché ne parlavano tutti. Stamani ho sentito Domenico Zambelli e la Zardo e poi anche il dr Flavio Briatore. Zambelli e Raffaella Zrado sono amici sia di Elisabetta che di Giulia, non vogliono mettersi in mezzo e vogliono spegnere questa roba che è venuta fuori. Domenico era ospite a casa di Flavio Briatore. Durante le cene e le serate si creava un gruppo e c’era anche Giulia Salemi. Elisabetta ha ragione ma a metà. Da un lato lei ha ascoltato la telefonata e ha letto i messaggi di un tale Francesco, che era Francesco Menegazzo, uno dei direttori del Billionaire. Elisabetta Gregoraci quindi era a conoscenza delle richieste della Salemi. Briatore in quell’estate era single ed Elisabetta Gregoraci era fidanzata ancora segretamente con Bettuzzi. Se da un lato Eli ha ragione nel dire che Giulia voleva trascorrere la vacanza con Domenico e chiedeva di esserci a cene e serate, ma non c’è nulla di strano. Dall’altra parte c’è da dire che Flavio in quel momento era single. Quindi questa scenata di gelosia era una guerra tra donne per dire che quello era il suo territorio, oppure un sentimento che non si è spento del tutto nei confronti di Flavio?”

Pare anche che siano volate parole grosse contro la Giuly Power.

“Non voglio entrare nei particolari. Però la storia è finita con Elisabetta Gregoraci che… avete visto quando era arrabbiata contro Selvaggia Roma e le ha detto ‘piovono querele come Gesù cristo’. Non è una che si trattiene. Vi assicuro che le parole riservate alla Salemi erano definitive, totali, che non lasciavano alcun dubbio”.

Giulia attacca Elisabetta Gregoraci: “Snob, mi guardava dall’alto in basso”.