Elisabetta Gregoraci vacanza a Dubai nel resort da 2.000 euro a notte

La showgirl calabrese di certo non sta badando a spese per la sua vacanza insieme al neo fidanzato Giulio.

Proseguono le vacanze natalizie per Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese dopo aver trascorso il Natale in Kenya nel resort di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore insieme anche al figlio Nathan Falco, per Capodanno è volata a Dubai in compagnia del suo nuovo fidanzato Giulio Fratini.

In quest’occasione la coppia è uscita per la prima volta allo scoperto mostrandosi insieme sui social e taggandosi in varie storie. Per Elisabetta anche la vacanza a Dubai è stata certamente di lusso visto che si è taggata di recente presso uno dei beach club di lusso più rinomati. Si tratta del Nammos di Dubai che, con il ristorante, ha aperto all’interno del Four Seasons Resort Dubai a Jumeirah Beach.

Fonte: Instagram

Questo resort è definito uno dei più belli e lussuosi di Dubai con tanto di spiaggia privata e vista sull’iconico Burj Khalifa. Dalla spiaggia al ristorante Elisabetta sta condividendo diversi scatti e video sui social per tenere informati i suoi followers.

Di preciso non si sa dove abbia deciso di alloggiare insieme al fidanzato ma indizi lasciano intendere che sia proprio il Four Seasons dove una camera costa più di 2.000 euro a notte e si arriva fino a 7.000 per una suite imperiale.

Elisabetta sta vivendo davvero giorni felici e spensierati insieme al suo nuovo fidanzato. In quest’occasione ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto. In diverse storie ha voluto coinvolgere Giulio che a quanto pare preferisce essere più riservato e si è notato un leggero imbarazzo.

Da Capodanno in poi i follower hanno notato anche un prezioso anello nuovo al dito di Elisabetta Gregoraci.

I gioiello con zaffiro blu ha fatto capolino sulla mano della showgirl che posta il dettaglio con grande orgoglio.