Elisabetta Gregoraci torna in tv e parla del suo nuovo programma

Dopo il successo di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci sta per tornare in tv con un “nuovo” programma. Ieri la conduttrice è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta ed ha annunciato l’arrivo di Made in Italy, la nuova versione di Made in Sud (perché cambiare un programma che funziona?).

“Cambiano un po’ di cose rispetto alla precedente versione. Vedrete tante cose nuove. Ad esempio vedrete comici che arrivano da tutta Italia, questa ad esempio è la prima grande novità che posso svelarvi. Poi ci sarà un’orchestra meravigliosa. E poi tante altre cose, ma senza perdere il legame con Made in Sud. Ci saranno anche alcuni comici che già conoscete. Vi aspettiamo tutti lunedì sera con Made in Italy in prima serata su Rai Due. Ci sarò io con Gigi e Ross, tanti artisti, molti comici e soprattutto vi faremo fare tante risate”.

