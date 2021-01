Elisabetta Gregoraci non era presente nella prima puntata del GF Vip del 2021 perché era a Dubai con il figlio Nathan. Ieri sera Alfonso Signorini ha spedito l’ex gieffina nel Cucurio per un confronto con Pierpaolo e Giulia e nell’annunciare il comeback di EliGreg nella casa ha ricordato la sua breve vacanza negli Emirati Arabi. L’ex amica speciale di Pretelli però si è affrettata a specificare: “Sì, sono stata solo 4 giorni però“.

Proprio mentre su Canale 5 andavano in onda le immagini di Elisabetta Gregoraci e della Salemi Power, Taylor Mega ha scritto delle storie che a molti sono sembrate rivolte proprio alla conduttrice di Battiti (sul petto) Live.

“Ma io mi chiedo una cosa. Io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Quindi com’è possibile che alcune persone invece vadano in tv e a quel paese la quarantena? Vabbè. Sono curiosa se chi faceva le storie su di me prima, ora riserverà lo stesso trattamento per queste persone, mah. Quindi io che ho fatto il tampone ed è risultato negativo posso uscire come se niente fosse? No, chiedo perché sono confusa”.

Questo non è certo il primo caffeuccio bollente della Mega contro l’ex moglie di Briatore. Taylor lo scorso novembre a Live Non è la d’Urso ha raccontato un aneddoto curioso (qui per leggere tutta la storia): “Io non sapevo chi fosse, eravamo in un hotel e lei mi ha urlato contro“.

Comunque in tutto questo trash a me viene solo da dire: ma tra Natale e la befana erano tutte a Dubai?

Le storie di Taylor Mega su Elisabetta Gregoraci.