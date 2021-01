Elisabetta Gregoraci lo scorso 4 gennaio ha disertato il GF Vip e da Instagram abbiamo scoperto che era a Dubai con il figlio Nathan Falco. La conduttrice di Battiti (sul petto) Live era assente anche all’ultima puntata del reality e molti hanno pensato che EliGreg fosse tornata nella nota metropoli degli Emirati Arabi Uniti in vacanza. In realtà Chi ha svelato il motivo di questi viaggi dell’ex gieffina a Dubai e no, non si tratta di svago e relax e nemmeno di shopping sfrenato al The Dubai Mall. Stando a quello che si legge sul magazine, Elisabetta sarebbe andata a Dubai per controllare i suoi affari, dato che possiede delle quote del locale del suo ex marito, il Billionaire Dubai.

“In passato Elisabetta Gregoraci – svela il settimanale diretto da Alfonso Signorini – aveva acquistato delle quote del locale dell’ex Flavio Briatore, il Billionaire Dubai. E ora, d’accordo con lui, è volata in terra araba per controllare i suoi affari da mille e una notte, che vanno a gonfie vele. Le cose infatti pare vadano benissimo e i due ex sarebbero più che soddisfatti. Del resto c’è da dire che Dubai ha aperto le porte al turismo e ovunque spuntano tour operator che propongono volo, soggiorno e perfino il vaccino anti Covid”.

E brava EliGreg…

I viaggi a Dubai della Gregoraci sono stati al centro delle critiche di Taylor Mega, secondo la quale Elisabetta avrebbe dovuto fare la quarantena prima di tornare in studio al GF Vip: “C’è una cosa che non mi quadra. Il fatto è che io sono tornata da Dubai da poco e sto facendo la quarantena. Allora mi chiedo come sia possibile che Elisabetta Gregoraci sia in studio al GF Vip. In pratica a quel paese la quarantena?”

