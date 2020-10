Da settimane Elisabetta Gregoraci ripete al suo Pierpaolo Pretelli che una volta usciti dal GF Vip gli dirà delle cose che non può confessare nella casa. Tra venerdì e sabato la badessa ha iniziato a parlare in codice con l’ex velino, prima disegnando sulle mani di lui delle lettere e poi bisbigliandogli i nomi di alcune città (Firenze, Livorno, Ancona). Tra i fan dei ‘Gregorelli’ c’è chi giura di aver sentito Pierpaolo farsi scappare il nome “Flavio“.

Madonna raga spero non facciano vedere il pezzo dove a Pierpaolo scappa il nome Flavio 🤞🏻🤞🏻🙏🏻🙏🏻 #gregorelli — Rebbi (@Rebbi95361350) October 26, 2020

Ieri sera Alfonso Signorini ha “provato” (si fa per dire) a scoprire il segreto della concorrente, ma dopo l’evidente imbarazzo della donna, il conduttore ha buttato tutto in caciara ed ha cambiato argomento. In realtà i miei lettori mi hanno fatto notare che a svelare questo mistero potrebbe essere stato proprio Signorini con una sua vecchia dichiarazione. Durante una sua ospitata a La Repubblica delle Donne, il direttore di Chi parlò di un contratto post matrimoniale tra Elisabetta e l’ex marito Flavio.

“Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ma ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, ma si fa i fatti suoi”.

Arcano risolto?



Signorini a gennaio 2019 ha parlato di un contratto post matrimoniale tra Gregoraci e Briatore e lui le avrebbe imposto di non farsi vedere per tre anni con un uomo sui giornali.

A dicembre 2020 sono tre anni dal divorzio. 👁️👄👁️#GFVIP https://t.co/fADOTYBSs2 pic.twitter.com/YjdAlErICQ — Andrea Not Petkovic (@notpetko) October 25, 2020

Allora ragazzi, SIGNORINI l’anno scorso ha dichiarato: esiste un contratto post matrimoniale fra la Gregoraci e Briatore; lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. #GfVip — αυrοrα🐍 ANTONELLA ELIA STAN ACCOUNT (@voidauri) October 25, 2020

I messaggi in codice di Elisabetta Gregoraci: i video.

“Ti scrivo”… Cosa si saranno mai detti Pierpaolo ed Elisabetta? È ora di affrontare questo argomento in maniera chiara. #GFVIP pic.twitter.com/JJbq8hqc0y — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2020