Subito dopo la puntata di lunedì scorso del GF Vip vi ho svelato in ‘esclusiva CHOC’ il vero segreto di Elisabetta Gregoraci (riportato da decine di colleghi, molti dei quali continuano a fare spesa su Biccy senza citare, ma io li amo lo stesso). Pare infatti che tra la badessa calabrese e l’ex marito ci sia un contratto che impedisce alla gieffina di pubblicizzare sui media le sua storie d’amore.

Non è finita qui, perché nell’ultima puntata di Casa Chi Gabriele Parpiglia – oltre ad aver confermato l’esistenza di questo contratto – ha svelato un’altra clausola.

“Ho parlato con Briatore. So che quello che sto dicendo corrisponde a reale. Il contratto c’è ed è un contratto pre matrimoniale con diverse clausole. Poi ognuno fa i conti propri a seconda di quelle che sono le sue scelta fatte nel cammino della vita. Un contratto che esiste come in tante altre coppie. Ovviamente secondo i parametri dell’amore. Questo contratto è a tutela in primis di loro figlio Nathan Falco.

Adesso vi dico ciò che prevede il contratto e probabilmente sono le parole che Elisabetta Gregoraci ha tentato di scrivere a Pierpaolo nel giochetto di mani fatto nella notte, ma che lui non ha capito. Molto semplicemente c’è scritto che nel momento in cui finisce la storia tra Flavio ed Elisabetta Gregoraci, per contratto non potevano frequentare per 2 anni una persona da portare e far conoscere al figlio. Solo una relazione duratura di più di 2 anni potrà essere resa ufficiale. Sotto questa data c’erano delle clausole firmate da entrambi”.