Durante la festa organizzata dal GF Elisabetta Gregoraci si è appartata con Stefania Orlando per parlare di suo figlio e di come sia stato difficile accettare di fare un reality da madre.

“Per me è stato difficile, per una mamma è tanto difficile. Negli anni mi hanno chiesto di fare dei lavori all’estero, non sono mai andata per non lasciarlo oppure lo portavo con me quando ancora non aveva la scuola. Una volta mi hanno offerto un lavoro all’estero. In soli 20 giorni avremmo registrato tutto ma la data coincideva col suo break e non l’ho fatto. C’è mia sorella ma ha i suoi bambini, la sua vita, poi c’è la tata che è la stessa da 10 anni e c’è Flavio”.