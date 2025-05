Elisabetta Gregoraci svela: ‘Briatore dormiva, leggevo i messaggi’

La conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci ha condiviso dettagli intimi della sua vita privata, parlando apertamente del suo passato e del rapporto con il suo ex marito, Flavio Briatore. In un’intervista recente, ha descritto le sfide affrontate durante il loro matrimonio e come queste esperienze l’abbiano influenzata sia a livello personale che professionale. Gregoraci ha sottolineato l’importanza di mantenere un buon rapporto con Briatore, specialmente per il benessere del loro figlio Nathan, evidenziando la loro co-genitorialità. Ha inoltre parlato delle sue aspirazioni future, esprimendo il desiderio di continuare a crescere sia come professionista che come madre. Le sue parole rivelano una persona che ha imparato a fare fronte alle difficoltà con resilienza e positività.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it