Elisabetta Gregoraci è uscita dal GF Vip da un mese e mezzo, ma i suoi fan continuano a spendere soldi per lei. In questo caso nessun messaggio contro Giulia e Pierpaolo, ma un semplice complimento alla conduttrice di Battiti (sul petto) Live: “Elisabetta Gregoraci sei ispirazione. Grazie Giorgia“. In giardino c’erano Zelletta, Pretelli e Zenga, che appena hanno visto lo striscione sono rientrati in casa senza dargli troppo peso.

L’ex gieffina invece ha ringraziato la fan che ha speso 1.200€ per inviarle quel messaggio: “Volevo dire grazie a Giorgia. Grazie con tutto il mio cuore per l’aereo. Davvero grazie, perché nonostante la mia uscita da 49 giorni ancora oggi arrivano tanti aerei. Non è così scontato quindi voglio mandarvi un abbraccio“.

Giorgia? Sarà mica la madre, italiana, cristiana…

Questo non è l’unico aereo per EliGreg, solo una settimana fa ne è stato inviato un altro con l’ennesimo striscione in suo favore: “E.G più bella cosa non c’è”.

Aereo “Eli+bella cosa non c’è❤️fan”

Prima parte (quanto rosicano mamma mia)#gregorelli pic.twitter.com/sbrc8STnnB — Ginevra Pagano-CROCC FINALISTA (@Ginevra_Styles_) January 23, 2021

Comunque l’aereo più trash volato in questa edizione resta quello del 31 dicembre 2020: “Pierpaolo Pretelli déjà-vu, non è UeD. Adios. Ex fan”.

L’aereo per Pierpaolo: “NON È U&D, ADIOS EX FANS” ✈️✈️✈️✈️#GFVIP pic.twitter.com/Aa6tzyqf22 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 31, 2020

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: parla l’ex gieffina Ambra Lombardo.