Storie di Elisabetta contro i suoi (ex?) amici. “Basta, non scrivermi più o pubblico tutto”.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha dimostrato di essere una persona che non ama parlare del suo privato e che prima di sbottare conta fino a 100. Molti (me compreso) hanno pensato che la conduttrice fosse fin troppo ‘trattenuta’, pur di non dar vita a catfight e liti e proprio per questo è molto strano quello che sta succedendo in queste ore. Sul profilo Instagram dell’ex moglie di Flavio Briatore sono apparse delle stories contro quelli che sono i gieffini ai quali si è legata di più.

La prima frecciatina sembra rivolta a Francesco Oppini (con cui fa spesso dirette Instagram): “Ciao ragazzi, ho raggiunto il limite. Adesso tolgo i paletti e da oggi parlo io. Indovina chi è quel finto amico che ti tiene buona solo per venderti le macchine“. La seconda è per Matilde Brandi, infatti sopra ad una loro foto si legge: “Un’altra amicizia falsa“. Poi è arrivato il turno di Enock: “Smetti di scrivermi. Altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi“. L’ultima è riservata a Pierpaolo: “Dietro di me l’immensità di quello che mi interessa della cena con Pier“.

Molti fan di Elisabetta Gregoraci hanno pensato che il suo account sia stato hackerato e in merito a questa ipotesi sono arrivate altre storie: “Vi leggo e vedo che dite tutti mi abbiano hackerata. Nel 2021 se uno dice quello che pensa dev’essere per forza stato hackerato? Passate tutto il giorno a farvi gli affari degli altri e poi vi scandalizzate se uno dice la verità? Non vi capisco“.

Personalmente – come i suoi follower – anche io credo che ci sia lo zampino di qualche simpaticone che ha rubato il profilo ed EliGreg. Mi sembra impossibile che l’ex gieffina sia sbottata proprio contro quelli che sono i concorrenti ai quali è più vicina.

Elisabetta Gregoraci: le stories apparse sul suo profilo.