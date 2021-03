Elisabetta Gregoraci su Instagram è stata informata dai suoi follower delle recenti dichiarazioni che Pierpaolo Pretelli ha rilasciato al portale Casa Chi, dove ha dichiarato di esser certo che lei avesse un uomo che l’aspettava fuori il Grande Fratello Vip.

Dichiarazione riportata anche da un utente a cui Elisabetta Gregoraci ha risposto (parlando al plurale):

Sempre su Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli (o Pierpollo, come lo chiamano le fan di EliGreg), ha dichiarato a Casa Chi:

“Io non ho mai detto di essermi davvero innamorato di Elisabetta Gregoraci. Ho sempre specificato che era una sorta di cotta. Sì, è vero che ho pianto per lei. ma sai quando si prendono queste cotte e non vieni proprio ricambiato. Lei in tanti modi mi ha fatto capire qualcosa, poi ha sempre parlato di amicizia. Quindi io ho sempre rispettato le sue posizioni. Sono molto sensibile, non so che dirti, la mia sensibilità mi ha portato al pianto, ma non significa che io sia stato innamorato di lei. In quel momento nella casa avevo quella cotta, ma finita lì nulla di più. Non sto sminuendo, l’ho sempre detto in confessionale che io i primi 40 giorni ho fatto un corteggiamento. Poi da parte sua diciamo, ha messo sempre questi pali. Mi diceva ‘sì’, ‘no’, ‘forse’, quindi io ho detto basta. Se lei mi avesse detto di sì io ci sarei stato, non lo metto in dubbio”