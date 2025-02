Elisabetta Gregoraci spegne 45 candeline, il prezzo del vestito che ha scelto è davvero inimmaginabile

Elisabetta Gregoraci ha celebrato il suo 45° compleanno con una festa elegante al Billionaire di St Moritz, indossando un mini abito Balmain. L’evento ha avuto luogo in un ambiente esclusivo, decorato con rose rosse e festoni a tema. Un maxi schermo proiettava le immagini della festeggiata, creando un’atmosfera vivace. I festeggiamenti sono iniziati con un pranzo tra amici e familiari, durante il quale Elisabetta ha spento le candeline su un mini tortino al cioccolato.

La serata è proseguita con un grande party in cui la Gregoraci ha mostrato il suo stile unico. Il Billionaire, noto per essere frequentato da celebrità, ha offerto un contesto di lusso ideale per una celebrazione così significativa. Per l’occasione, Elisabetta ha scelto un abito corto tempestato di paillettes nere, dal design strapless che ricorda una giacca smoking, il cui costo è di circa 6.500 euro. Ha completato il look con tacchi alti, orecchini d’oro e un’acconciatura a mezzo raccolto laterale, evidenziando la sua eleganza.

La festa ha raggiunto il culmine con una torta a forma di cuore, decorata con 45 candeline e scritte celebrative. Tra gli invitati era presente anche Nathan Falco Briatore, il figlio di Elisabetta, che ha condiviso momenti toccanti durante la serata. Questo evento non solo ha segnato un compleanno, ma ha anche riunito amici e familiari, creando ricordi indimenticabili in un’atmosfera festosa e affettuosa, sottolineando l’importanza delle celebrazioni condivise.