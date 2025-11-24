Elisabetta Gregoraci sotto accusa per omaggio a Ornella Vanoni

Elisabetta Gregoraci ha ricordato la scomparsa di Ornella Vanoni con un approccio insolito, pubblicando tre storie Instagram in cui era la protagonista. Nella prima storia, si è immortalata con un outfit particolare e ha corredato la foto con una frase celebre di Ornella Vanoni: “In questo tempo triste e nevrotico, ci salverà solo la risata. In questo mondo di me**, ridere è il bene più prezioso che ci sia”.

Nella seconda storia, ha pubblicato un’altra sua foto in cui era intenta a sorridere a una festa, accompagnata da una dichiarazione dell’artista: “La follia leggera non è solo divertente, è vitale”. Infine, nel terzo contenuto, si è ritratta truccata di tutto punto mentre si sistemava i capelli, con il brano di Vanoni “Bisogna imparare ad amarsi” come sottofondo musicale.

Tuttavia, il suo modo di omaggiare Ornella Vanoni non è stato apprezzato da tutti. Molti utenti hanno criticato le sue scelte, ritenendole fuori luogo ed egocentriche. La giornalista Grazia Sambruna ha commentato: “Gregoraci ricorda Ornella con ben 3 storie Instagram, senza azzeccarne nemmeno una, pazzesco”. Altri utenti hanno aggiunto: “Elisabetta Gregoraci ha sbloccato un nuovo livello: il commiato al defunto con la foto da sola. Che imbarazzo” e “Dovrebbe tornare di moda la vergogna”. In generale, la scelta di Elisabetta Gregoraci di pubblicare solo foto di se stessa per omaggiare Ornella Vanoni è stata vista come bizzarra e non in linea con il solito approccio di dare risalto alla persona scomparsa.