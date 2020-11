E chi l’avrebbe mai detto che un gioco del GF avrebbe scatenato un dramma dopo la puntata del GF Vip?! Ieri notte Pierpaolo è corso verso la porta rossa per abbandonare il reality ed Elisabetta Gregoraci l’ha fermato (sappiamo tutti che non sarebbe mai uscito sul serio, vero?).

Il re delle docce del GF Vip 5 dopo la sceneggiata nell’ingresso della casa si è diretto verso il bagno dove ha avuto una crisi nervosa ed ha spaventato i suoi coinquilini. Enock, Rosalinda, Maria Teresa e la badessa calabrese hanno cercato di calmarlo. Elisabetta Gregoraci ha anche provato a far bere il suo amico speciale, che però si è tranquillizzato solo con l’arrivo di Andrea Zelletta.

“Guardami negli occhi. Noi due conosciamo la nostra storia. Capisco che eri in difficoltà, io però ti ho espresso il mio parere. Io sarei stato più pensante. Sai che io e te conosciamo la strada che abbiamo fatto per entrare qui dentro. Mi capisci Pier? Il nostro rapporto adesso non cambierà, però dovevo dirti che ci sono rimasto male che hai salvato Patrizia al posto mio mandandomi in nomination. Al posto tuo io sarei stato più riflettente”.