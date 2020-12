Elisabetta Gregoraci fin dall’inizio del GF Vip è apparsa frenata, soprattutto nella sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. Una notte la gieffina ha addirittura parlato in codice con l’ex velino alludendo a motivi esterni che le impedirebbero di viversi il loro rapporto. La mia mente è volata ad uno scoop lanciato da Signorini nel 2019, il conduttore infatti a La Repubblica delle Donne svelò l’esistenza di un contratto tra la badessa e Briatore.

Gabriele Parpiglia a Casa Chi è entrato nel dettaglio e dopo aver rivelato di aver parlato con Flavio, ha spiegato cosa prevede il famoso accordo.

Quello che vi dirò ora è quello che probabilmente ha confessato Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo nel gioco di mani fatto qualche notte fa. In pratica c’è scritto che sia Flavio che Elisabetta Gregoraci non possono portare a conoscere nessuno al figlio, a meno che non sia una storia duratura”.

Ieri sera al GF Vip EliGreg ha smentito l’esistenza di un contratto che le impedisce di avere una nuova relazione, ma poi ha confermato quanto riportato nelle settimane scorse da Parpiglia.

“Guarda, sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda Alfonso. Così posso rispondere in maniera tranquilla e milioni di spettatori possono ascoltarmi. Assolutamente non c’è nessun contratto che dice che io non mi possa rifare una vita. Quindi questa è una cosa falsa che c’è in giro. L’unica cosa che c’è, posso parlarne tranquillamente, è che nel momento in cui io e lui ci rifacciamo una vita con un’altra persona, non dobbiamo subito introdurre nessun partner a nostro figlio Nathan. Solo questo, ma non c’è altro”.