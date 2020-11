Dayane Mello nei giorni scorsi ha attaccato Elisabetta Gregoraci dicendo che nella vita ha fatto qualcosa grazie solo al marito miliardario. Signorini lunedì sera ha mostrato la clip in questione all’ex moglie di Briatore, che è tra un sorriso e l’altro ha sbranato la coinquilina.

Ieri pomeriggio EliGreg è crollata, ha pianto e si è fatta consolare da Andrea Zelletta. Dopo averlo scoperto, Dayane ha deciso di parlare con la badessa calabrese, che comunque era ancora abbastanza nera per quello che è accaduto.

“Ascoltami, io sono fatta così, se penso che una cosa che fai è sbagliata te lo dico. Infatti a te ho detto che sbagliavi a sparlare di Francesco dopo aver chiarito con lui. Non ti ho mai fatto degli sgambetti. Le cose che hai detto tu mi hanno molto colpita. – ha continuato Elisabetta Gregoraci – Non me lo aspettavo, se me lo avessero detto altri ok, ma tu no. Ti ho raccontato cose molto personali e tu mi stavi vicina. Poi però sei andata a sparlare di me alle spalle. Tu sei andata sul personale. Hai parlato di cose della mia vita e ci sei andata pesante”.

Due prime donne che continuano a regalarci catfight, che meraviglia. Fino a che metteranno in scena questi teatrini spero che restino nella casa del GF Vip.

🚨🚨 CONFRONTO DAYANE ED ELISABETTA 🚨🚨

pt.1 Dayane dice che Eli non le è stata accanto e non l’ha supportata (le stesse cose che ha detto ad Adua). Evidentemente per D l’amicizia vuol dire solo avere un burattino affianco e non una persona che ti dice quando sbagli#gfvip pic.twitter.com/1sY9jftfou — peppe. 🌈🇪🇺 (@pezslaugh) November 17, 2020

Domenica scorsa Elisabetta Gregoraci è scoppiata a piangere disperata tra le braccia di Pierpaolo, proprio per i pregiudizi nei suoi confronti.