L’ex gieffina si è sfogata con i suoi “colleghi” per qualcosa successo in puntata.

Nonostante dentro la casa ci sia stato solo mezzo bacetto a stampo dato per gioco, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno fatto sognare migliaia di fan. Adesso però anche i Gregorelli sono pieni del fatto che EliGreg vanga tirata in ballo ogni volta che si parla dell’ex velino. Nonostante tutto Alfonso continua a interpellare la conduttrice di Battiti (sul petto) Live, ogni volta che un familiare di Pier va a sfilare verso la casa del GF Vip.

Ieri a Casa Chi Gabriele Parpiglia ha svelato che Elisabetta Gregoraci sarebbe stufa (quanto noi) di essere messa in mezzo al teatrino di Pier e della sua famiglia. Pare che l’ex gieffina dietro le quinte abbia detto ‘non ne posso più di questa storia’.

“Elisabetta Gregoraci è stata chiamata nuovamente in causa. Questo per la storia di Pretelli e la sua family, gli ingressi sbagliati e quelli giusti. Dopo aver salutato in modo gentile e cordiale la madre di Pierpaolo, si è girata verso i suoi colleghi e ha detto una cosa particolare. Eli ha detto ‘io di questa storia non ne posso proprio più’. E so che quello che dico non può essere smentito”.

Greg, tranquilla, ti capiamo, anche noi non ne possiamo più di questa ex amicizia speciale che viene costantemente rispolverata. La prossima volta che sentirò “Eli e tu cosa ne pensi di Pier?” o “stasera confronto infuocato tra Elisabetta e Pierpaolo”…



Elisabetta Gregoraci commenta la finale conquistata da Pierpaolo.

“Se ci sarà la nostra famosa cena? Non penso. Vedremo dai. Prima ci sentiremo al telefono, poi si vedrà. […] Mi raccomando, se posso permettermi voglio dirti che abbiamo visto che non sai fare le strategie. Secondo me però per andare avanti ora devi usare il cuore e basta”.