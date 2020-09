Elisabetta Gregoraci sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello Vip ieri sera, ma qualcosa è cambiato poche ore prima della diretta. Blogo ha svelato che l’ex di Flavio Briatore per problemi personali non avrebbe fatto il suo ingresso durante la prima serata del reality di Canale 5.

“Sembra infatti, dalle informazioni che ci sono giunte pochi minuti fa, che Elisabetta Gregoraci, per motivi personali non entrerà stasera nella casa del Grande fratello. Secondo quanto apprendiamo dovrebbe entrare nella seconda puntata in onda venerdì 18 settembre 2020, ma per sapere come stanno davvero le cose non resta che guardare la diretta su Canale 5”.

In effetti così è stato, Alfonso Signorini nell’ultima parte della trasmissione ha annunciato che la showgirl entrerà al GF Vip venerdì sera insieme a Denis Dosio, Paolo Brosio, Maria Teresa Ruta e gli altri “vipponi”. Se Blogo parla di ‘motivi personali’, sui social c’è chi dice che questo slittamento abbia a che fare con la famiglia di Elisabetta Gregoraci. La diretta interessata però per adesso non ha commentato, ma evidentemente non si tratta di nulla di grave, visto che il suo arrivo al GF Vip è solo stato posticipato e non annullato.

Ci sono rimasto male per Elisabetta Gregoraci che doveva entrà stasera

