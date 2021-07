Elisabetta Gregoraci dopo l’avventura al Grande Fratello Vip è tornata al timone del suo Battiti Live, che sta riscuotendo un buon successo su Italia 1. E proprio sulla rete di Laura Casarotto EliGreg era stata presa in considerazione per condurre un nuovo show, Honolulu, pensato per sostituire Colorado.

#PalinsestiMediaset 2021.

In arrivo su #Italia1 tre nuovi show di primetime:

– #Honolulu, un nuovo show comico stile Colorado;

– #MisteryLand, Alvin e Aurora Ramazzotti in uno speudo reboot di #Mistero;

– #RitornoAScuola, @NicoSavi in una scuola dove prof dei VIP sono i bambini. — TV Italiana (@TV_Italiana) July 1, 2021

Alla fine però ad avere la meglio è stata la bravissima Fatima Trotta. La presentatrice di Made in Sud (attualmente in pausa su Rai Due) pare sbarcherà su Italia 1 proprio per condurre questo nuovo programma. Secondo le indiscrezioni pubblicate dai colleghi di Tv Blog, Elisabetta Gregoraci sembra non abbia fatto i salti di gioia quando ha saputo che non le avrebbero affidato Honolulu. Ma questi ovviamente sono soltanto rumor.

“Per la conduzione però pare che si pensi all’usato sicuro, ecco dunque che la scelta sarebbe caduta sulla bella, brava e simpatica Fatima Trotta. La decisione di affidare Honolulu a Fatima Trotta, si mormora nei “condizionati” corridoi di Cologno Monzese, pare non sia piaciuta molto ad Elisabetta Gregoraci che probabilmente avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione televisiva. – si legge su Tv Blog – Elisabetta per altro ha fatto parte del cast di conduttori di Made in Sud, proprio insieme a Fatima Trotta. L’appuntamento comunque per Honolulu è per il prossimo autunno nei mercoledì sera di Italia 1 con la conduzione di Fatima Trotta”.

Eli ascolta me…



#FatimaTrotta sbarca su #Italia1: sarà lei a condurre il nuovo programma comico #Honolulu, previsto in autunno sul sesto canale.@tvblogit — Miky (@MikyS03) July 22, 2021