La scorsa settimana è esploso il rumor di una presunta litigata tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi dietro le quinte di un programma Mediaset. Ieri sera l’ex di Chiofalo ha confermato lo scontro con EliGreg ed ha parlato di “insulti e pressione psicologica, per colpa di like da parte del suo ex marito“.

Poche ore dopo le confessioni della Fiordelisi, Elisabetta Gregoraci è stat ospite a Il Punto Z e Tommaso Zorzi le ha chiesto: “Fidanzati a parte, ti lascio un attimo e tu litighi subito con qualcuno. Hai discusso con Antonella Fiordelisi. Cosa c’è di vero?”

L’ex gieffina ha smentito tutto, anche se tra le righe si legge altro: “Io non ho litigato con nessuno, quando litigo mi ricordo con chi litigo, te lo posso assicurare. Quindi no davvero. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma tv? Sì è certo amore. E quindi io sono cintura nera di karate. Tesoro non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché davvero parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu, non l’ho detto io. Chiariamolo, ma non ho mai litigato con nessuno. Ma tra poco inizierà Battiti Live, parliamo di questo, una grande carovana della musica“.

Non penso si sia trattato di una “rissa”, magari nemmeno di un vero “litigio”, ma qualcosa sarà successo. Anche perché altrimenti EliGreg avrebbe semplicemente detto “tutte cavolate lei è tanto carina“.

Ma non è più semplice dire la verità, piuttosto che uscirsene con le solite frasi: “sono una signora, parliamo d’altro”, “queste cose non mi toccano”.

Insomma, un film già visto al GF Vip dopo le discussioni con Giulia Salemi e Selvaggia Roma…



T: Hai litigato con Antonella Fiordalisi, Fiordelisi?#EliGreg: CHI?! (ndr, is the new “ci conosciamo?”). Io quando litigo mi ricordo con chi litigo #IlPuntoZ — Ste (@stetuttamatta) June 2, 2021

La versione di Antonella Fiordelisi su presunto scontro con Elisabetta Gregoraci.

Se per EliGreg non c’è stato nessun litigio (perché lei è una signora e vuole parlare d’altro), la Fiordelisi ha raccontato un’altra versione dei fatti.

“C’erano delle persone che hanno assistito a tutto. Ho avuto uno sfogo sui social perché mi sono sentita un po’ presa, ho avuto una pressione psicologica. Ho sfogato così senza fare nomi. Automaticamente tutti hanno capito.