Qualche giorno fa Stefano Coletti ha pubblicato delle foto insieme ad Elisabetta Gregoraci. Dopo le prime critiche il pilota ha fatto sapere che la sua frequentazione con la conduttrice è iniziata 2 mesi fa, quindi dopo il Grande Fratello Vip. Nonostante questo chiarimento l’ex gieffina è stata insultata dagli hater, che l’hanno accusata di aver mentito all’interno del reality.

Oggi è stata proprio Elisabetta Gregoraci a rompere il silenzio sulla sua situazione sentimentale.

“Care amiche e amici, mi sono presa del tempo per riflettere e poi comunicare con voi che mi seguite. Sono un personaggio pubblico, ma prima di tutto sono una donna e mamma di 41 anni separata, con tutte le sue fragilità che crede nell’amore e nella famiglia. Come tutte voi sono stata innamorata, ho sofferto per amore, ho fatto scelte sbagliate, ho pianto di gioia e sono stata triste. Ma questo fa parte della vita.

Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata per rispetto mio e delle persone alle quali negli anni mi sono avvicinata per amicizia o per lavoro. Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi.

L’amore è qualcosa di grande e impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io, l’amore, lo sto ancora cercando e non smetterò perché voglio un grande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere“.

Io continuo a chiedermi: ma a GF Vip finito, perché qualcuno ancora ha interesse nel fare tifo da stadio tanto da offendere gli ex concorrenti?

Elisabetta Gregoraci: la risposta all’accusa di una follower.

“Io posso solo dirti che non racconto bugie. Leggere certe cose fa male”.

