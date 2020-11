Limpidezza non è sicuramente un aggettivo che userei per descrivere il carattere di Elisabetta Gregoraci e l’ultimo messaggio in codice che ha ricevuto è l’ennesima conferma. Ma andiamo per gradi.

Questa mattina la velina mancata Elisabetta Gregoraci ha ricevuto al Grande Fratello Vip una sorpresa aerea: uno striscione con scritto “LUCE e CHARLOTTE” con tanto di R in rosso. Visto l’aereo la Gregoraci ha ringraziato: “Grazie ragazze, quando esco andremo a Parigi per il nostro weekend”, ma qualcosa non quadra.

Chi sono Luce e Charlotte? Perché la “R” del secondo nome era di colore rosso mentre tutte le altre erano nere? Ma soprattutto perché Elisabetta ha parlato di weekend a Parigi?

Le risposte, secondo quanto trapelato online, sembrerebbero essere semplici.

La “R” in rosso è la firma del mittente, in questo caso Rio, soprannome di Stefano Coletti, pilota che vive a Montecarlo che sarebbe il suo nuovo fidanzato. Luce e Charlotte, infine, non sarebbero sue grandi amiche (sui social la Gregoraci non segue nessuno con questi nomi), ma sarebbero i nomi con cui chiamerebbe le sue figlie dovesse rimanere incinta di una femminuccia. Infine Parigi è la città europea che visiterebbe con il fidanzato. Informazioni che Elisabetta avrebbe dato al Grande Fratello Vip nel corso delle settimane e che ora sono tornate alla mente di chi ha indagato su questo misterioso aereo.

Elisabetta Gregoraci, il messaggio in codice di Luce e Charlotte

È stata bellissima la reazione di Elisabetta per l’aereo.

Prima: Luce e Charlotte? 👁👄👁

Mentre: non mi viene in mente nulla…

Dopo: AH MA SONO DUE MIE AMICHE ADORO GRAZIE Io: 💧👁👄👁💧#GFVIP — Commenti GFVip 5 🐍👑 (@5Gfvip) November 6, 2020

“Le amiche di Elisabetta, Luce e Charlotte” 🤭🤡🤭🤡🤭🤡🤭🤡🤭#GFVIP pic.twitter.com/daR9KM9wgW — Stefania con la SSSSS 🐍🐍🐍 (@stefyorlandobot) November 6, 2020

.@EliaAntonella puoi chiedere stasera alla Gregoraci perché non segue su Instagram le sue care amiche da Parigi Luce e Charlotte che le hanno mandato l’aereo?E perché la R di Charlotte era evidenziata in rosso, dato che è anche l’iniziale di Rio? Ennesimo aereo in codice😂 #GFVIP — natasha (fan account) 🍦 (@swifttselena) November 6, 2020