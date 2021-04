Non solo il suo rapporto con Flavio Briatore e le accuse di chi le continua a dare dell’arrampicatrice sociale, Elisabetta Gregoraci da Zia Mara ha parlato anche della sua vita sentimentale. In queste settimane i rumor parlavano dell’arrivo di un nuovo fidanzato, ma anche di un riavvicinamento con Stefano Coletti. L’ex gieffina però ha smentito queste voci ed ha assicurato di essere libera.

“Ancora oggi abbiamo un bel legame io e Flavio. Fino a che non avrò un nuovo fidanzato. Oddio, lì si romperanno un po’ gli equilibri è vero. Sicuramente le cose potrebbero cambiare, sarebbe un gran casino. Però per adesso questo problema non c’è perché non ho un fidanzato. Non faccio santa Maria Goretti, sono sincera. Ho tantissimi corteggiatori è questo è verissimo. Sono una donna molto corteggiata, arrivano spesso rose rosse che non so più dove mettere. Ma non c’è una persona speciale. Forse perché sono un po’ esigente e un po’ all’antica. Voglio le farfalle nello stomaco, voglio emozionarmi. Si deve vedere la felicità nei miei occhi.

Quindi aspetto questo nuovo amore che mi porti via e mi travolga. Se non arriva non forzo le cose. Certo che il lockdown non ha aiutato la mia sfera sentimentale. Tra la quarantena e il fatto che mi sono chiusa nella casa del GF Vip cosa devo trovare?! Anche al GF ero corteggiata sì, ma non era il caso diciamo. – ha concluso Elisabetta Gregoraci – Se deve arrivare arriverà, le cose accadono quando meno te lo aspetti. La vita è bella perché è imprevedibile.