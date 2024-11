Elisabetta Gregoraci presenta il nuovo fidanzato di 16 anni più giovane: chi è lui e perché è già famoso

Elisabetta Gregoraci sembra aver ritrovato l’amore, ma con un giovane di nome Tomas Talin, di 28 anni, e non con il suo ex marito, Flavio Briatore. I fan avevano sperato in un possibile ritorno della coppia, ma l’attenzione si è spostata su Tomas dopo che Elisabetta è stata avvistata in sua compagnia a Milano. La loro storia d’amore è iniziata durante un incontro estivo al Twiga, un locale di Forte dei Marmi, dove si sono conosciuti.

Tomas Talin è il figlio di Fabio Talin, un ex pilota che ha creato un impero nel settore del packaging e nel mercato immobiliare. Anche lui sembra lavorare nell’azienda di famiglia. Il suo profilo Instagram, privato e con poco più di 3000 follower, include nomi noti come quello di Fedez, suggerendo che viva uno stile di vita privilegiato. Recentemente, secondo il settimanale Diva e Donna, i due avrebbero trascorso una notte in hotel, e il magazine Chi li ha immortalati mentre facevano shopping a Milano, in Via Montenapoleone. Nonostante l’attenzione mediatica, entrambi mantengono un certo riserbo sulla loro relazione e non pubblicano foto insieme sui social.

Il nuovo legame con Tomas arriva subito dopo la fine della sua storia con Giulio Fratini, con il quale Elisabetta ha condiviso oltre due anni. La rottura è avvenuta in maniera inaspettata qualche mese fa e, in un’intervista, Elisabetta ha rivelato di essere stata lei a prendere la decisione. La scelta ha suscitato molte speculazioni, tra cui l’ipotesi che l’ex marito Flavio Briatore potesse aver influenzato la relazione o che la distanza geografica tra di loro, con Elisabetta a Montecarlo e Giulio a Firenze, fosse un fattore determinante. Inoltre, la differenza di età, con Giulio di 32 anni, potrebbe aver impattato sulla decisione finale.

Nonostante le incertezze del passato, sembra che Elisabetta stia ritrovando la felicità al fianco di Tomas, alimentando nuove speranze nel suo percorso amoroso. Questo nuovo capitolo della sua vita sentimentale potrebbe rappresentare un cambiamento positivo per la conduttrice, dopo una serie di relazioni complicate.