Pierpaolo Pretelli è uscito da appena una settimana dal GF Vip ed era inevitabile che prima o poi gli chiedessero di Elisabetta Gregoraci e della loro ‘amicizia speciale’. A Live Non è la d’Urso Patrizia Groppelli ha attaccato il bel lucano dicendo che l’ex di Briatore non l’ha mai voluto veramente. Pierpaolo ha voluto mettere i puntini sulle ‘i’ ed ha fatto delle precisazioni.

“Elisabetta Gregoraci non mi voleva perché è una madre di famiglia? Questo è da vedere, quello è un capitolo molto vasto. Non è che io sono idiota e vado avanti in un rapporto che non esiste. Poi che lei non abbia voluto andare oltre nella casa è un altro paio di maniche. Sono stato nel mio e non ho forzato niente. Come devo essere giudicato o catalogato? In nessun modo, non voglio nulla e non devo dare spiegazioni di quello che ho vissuto. Quello che è successo con Eli e poi con Giulia è semplice, uno può conoscere una persona, può non andare bene e allora ne frequenti un’altra. La verità è che nella casa ho preso una cotta per una persona, che poi ufficialmente non è stata ricambiata, però sotto io sapevo che c’era anche dall’altra parte qualcosa. Però ho rispettato. Non ha voluto continuate? Ok. Io ad oggi sono felicemente innamorato”.