Pierpaolo Pretelli ci tiene a specificare che ‘l’amicizia speciale’ con Elisabetta Gregoraci non era a senso unico. L’ex velino ha dichiarato a Live Non è la d’Urso che in qualche modo la conduttrice era interessata a lui e l’ha ribadito anche a Casa Chi. Il gieffino però questa volta ha sottolineato di non essere mai stato innamorato di EliGreg.

“Io non ho mai detto di essermi davvero innamorato di Elisabetta Gregoraci. Ho sempre specificato che era una sorta di cotta. Sì, è vero che ho pianto per lei. ma sai quando si prendono queste cotte e non vieni proprio ricambiato. Lei in tanti modi mi ha fatto capire qualcosa, poi ha sempre parlato di amicizia. Quindi io ho sempre rispettato le sue posizioni. Sono molto sensibile, non so che dirti, la mia sensibilità mi ha portato al pianto, ma non significa che io sia stato innamorato di lei. In quel momento nella casa avevo quella cotta, ma finita lì nulla di più.

Non sto sminuendo, l’ho sempre detto in confessionale che io i primi 40 giorni ho fatto un corteggiamento. Poi da parte sua diciamo, ha messo sempre questi pali. Mi diceva ‘sì’, ‘no’, ‘forse’, quindi io ho detto basta. Se lei mi avesse detto di sì io ci sarei stato, non lo metto in dubbio. Poi le cose sono andate così. Sicuro da parte mia c’era tutta la volontà e l’interesse di conoscerla anche fuori. Lei ha un’altra persona fuori e arrivavano gli aerei sopra il GF. Ho proseguito perché dall’altra parte c’era un interesse, anche se l’ha mascherato, ma c’erano i messaggini sulle mani”.