Pierpaolo ed Elisabetta si sono rivisti. L’ex gieffino svela il motivo e poi spiega perché la loro amicizia speciale non poteva trasformarsi in amore.

Il GF Vip è finito da un mese, ma Pierpaolo Pretelli non è ancora riuscito a scappare dal fantasma dei ‘Gregorelli’. Dopo aver confessato che lui era pronto ad uscire dal programma con Elisabetta Gregoraci, l’ex velino in una nuova intervista rilasciata a Novella 2000 ha spiegato perché con la conduttrice non poteva nascere una storia. Il fidanzato di Giulia Salemi però ha rivelato di aver rivisto EliGreg dopo la fine del GF Vip.

“La mia storia con Giulia architettata per business? Schiocchezze inventate. Sui social ci sono schieramenti di fan che si scontrano quotidianamente. Ci sono i Gregorelli che sognavano il mio fidanzamento con Elisabette Gregoraci. Con Elisabetta ci siamo visti dopo la fine del reality, ma per motivi lavorativi. Ho sempre evitato di contattarla o stringere amicizia. Questo per rispetto verso Giulia. Con Eli non poteva nascere nulla e questo perché lei aveva messo dei paletti. Continui freni fin dall’inizio, ma sembra che la gente non voglia accettarlo”.

Il reality è finito il 1° marzo, Elisabetta è uscita dalla casa lo scorso dicembre, quanto ancora vogliono sperare certi fan? Direi anche basta.

Elisabetta e Pierpaolo, questione di feeling? Sta succedendo qualcosa? 😏 #GFVIP pic.twitter.com/hJrZFX2owy — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2020

Pierpaolo parla del fratello, che preferiva si mettesse con Elisabetta Gregoraci.

“Io e lui abbiamo parlato a lungo di questo. Mi dispiace per ciò che è successo. Comprendo che Giulio Sia andato in tv per parlare di me. Questo è normale, lo fanno tanti parenti e amici. Però mio fratello deve capire che quando dichiari qualcosa in tv o sui giornali, poi te ne devi prendere la responsabilità. Adesso abbiamo fatto pace, lui ha incontrato Giulia”.