Tra messaggi aerei in codice, bisbiglii notturni e segreti scritti sulle mani, Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio la regina del mistero del Grande Fratello Vip. Da settimane infatti si vocifera di una presunta storia d’amore tra la badessa calabrese e il pilota Stefano Coletti, anche se nella casa di Cinecittà lei ha un’amicizia speciale con l’ex velino Pierpaolo Pretelli. Ma perché non è scattato ancora un bacio con il coinquilino? E come mai lei non ha ammesso la sua relazione con Coletti? Pare a causa di un contratto pre matrimoniale firmato con Flavio Briatore, che lega entrambi a non pubblicizzare avventure e flirt in caso di divorzio.

Adesso a confermare il legame tra EliGreg e Stefano è arrivata una fonte vicina alla gieffina, che a Parpiglia per Giornalettismo ha rivelato: “Stefano Coletti? È il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci. Erano insieme quando lei ha condotto “Battiti” in Puglia, idem a Roma, poco prima che lei entrasse al Gf Vip. Ultimamente si è anche comprato la Porsche, perché piaceva a lei e lui si è tatuato la canzone, pardon la frase, di Mr Rain per Elisabetta. Questa è la verità. Stanno insieme da almeno cinque mesi. Stefano vive a Montecarlo e ha un’agenzia, “Immobilia 2000” , vicino il bar Cova dove spesso sono stati visti insieme. Monaco, è davvero piccola“.

I sentimenti feriti del fidanzato di Elisabetta Gregoraci.

Secondo Gabriele Parpiglia Stefano Coletti non avrebbe preso bene la vicinanza tra la sua Elisabetta Gregoraci e Pretelli: “Giornalettismo, mantenendo riservata la fonte, riporta i dettagli della love story tra la Gregoraci e Coletti. Inoltre possiamo aggiungere che Coletti, in questo preciso momento, sta molto male e lo ha confidato alla sua migliore amica perché la vicinanza tra la Gregoraci e Petrelli fa male e non poco al cuore del fidanzato ufficiale di Elisabetta. Prima dell’ingresso della Gregoraci nella Casa si erano giurati amore e fedeltà“.

Elisabetta dai sappiamo benissimo che appena esci corri in tempo zero dal tuo amato Stefano Coletti

