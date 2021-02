Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha saputo far parlare di sé e nel corso delle prima settimane di gioco il settimanale Chi, in seguito ad un aereo volato sopra la casa per la gieffina, aveva ipotizzato che il suo fidanzato misterioso fosse il rapper Mr.Rain.

Un gossip esploso perché nello striscione volato sopra la casa di Cinecittà e rivolto ad Elisabetta Gregoraci, c’era scritto “sei l’epicentro del mio terremoto”, frase del brano 9.3 di Mr.Rain.

“Tutti hanno pensato a una tua dedica, come sono andate le cose?“, ha chiesto il giornalista de Il Fatto Quotidiano al rapper, che ha così risposto:

“Ricordo che ero in studio, mi ha chiamato mia mamma urlando: ‘Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi’, Pensavo stesse scherzando e invece mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore”.

Elisabetta Gregoraci e Mr.Rain, il gossip riportato anche da Novella 2000

Quando il gossip esplose era inizio ottobre dello scorso anno: