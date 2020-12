Nelle ultime settimane Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la rigidità che l’ha contraddistinta all’inizio di questo GF Vip. La conduttrice non solo si è lasciata andare a diverse litigate trash, ma ha anche iniziato ad essere più autoironica. Ieri mentre era ancora in Cucurio Tommaso Zorzi le ha fatto qualche domanda scomoda ed EliGreg ha risposto dicendo di aver consumato con Pierpaolo Pretelli.

“Abbiamo fatto colazione prima. Se abbiamo limonato? Amore abbiamo fatto l’amore però non volevo dirlo perché doveva essere una clip di domani. La sua vicinanza a me non l’ha fatto dormire”.

Non solo questo è stato uno scherzo di Elisabetta, ma io dubito che anche fuori dalla casa si realizzerà il sogno di Pier.

Uscita dal Cucurio Elisabetta Gregoraci ha confidato al suo “amico speciale” di essere felice di non aver abbandonato la casa del GF Vip venerdì.

“Sono proprio contenta di aver fatto questo Cucurio con te, perché ci ha riavvicinati in maniera forte. Sono più tranquilla. Vado via più serena. Il fatto che non abbiamo nessun tipo di astio, di rancore, che ci vogliamo un sacco di bene. Per me questa è la cosa più importante. Alfonso ci aveva visto lungo e aveva ragione. Sono molto felice di averlo fatto, sono molto serena, molto contenta. Me ne vado via serena sotto questo punto di vista. Davvero ci ha fatto bene, è stato bello passare con te l’ultima giornata. Si chiude un capitolo nel modo forse più giusto. Alla luce di tutto sono contenta di essere rimasta ancora un po’ come mi ha chiesto Alfonso e posso dire di aver fatto la scelta più giusta. Era giusto così ed esco più rilassata”.

Elisabetta Gregoraci e la chiacchierata con Pierpaolo, il filmato.