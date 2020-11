Elisabetta Gregoraci è forse l’unica concorrente del GF Vip a non essersi mai scordata di avere puntate addosso centinaia di telecamere. La conduttrice risulta poco trasparente, sempre attenta a come si muove e a quello che dice e sin dall’inizio tutti avevamo capito che nascondeva qualcosa. La prova di un possibile segreto l’abbiamo avuta la notte in cui la badessa si è messa a scrivere delle lettere sulle mani di Pierpaolo Pretelli, ma anche quando lei inviava messaggi in codice battendosi sul petto.

Alcuni miei lettori mi hanno fatto notare che nel 2019 proprio io su Biccy avevo scritto un articolo su Alfonso Signorini che rivelava l’esistenza di un contratto post matrimoniale tra la gieffina e Flavio Briatore (notizia poi riportata da centinaia di siti nei giorni successivi).

Adesso a darci la prova del 9 su questo presunto contratto è arrivata Giulia Salemi (che ho sentito prima che entrasse al GF e che è aggiornatissima sui gossip che riguardano Elisabetta Gregoraci). La nuova gieffina ha vestito i panni di Jessica Fletcher e ieri mattina chiacchierando del più e del meno ha chiesto alla coinquilina: “Che bello che tu e Briatore siate rimasti in buoni rapporti. Ma ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole? Oppure avete delle rotture?”

EliGreg si è messa a ridere ed ha risposto: “Cambiamo domanda dai. Sono tre anni… mi hai visto mai con qualcuno? Tipo anche solo uno? Paparazzata, sì, sono stata con uno per due anni ma è finita malissimo. Lui è abbastanza possessivo, io sono sua per lui“.

Abbiamo bisogno di altre conferme?

Giulia Salemi fa domande ad Elisabetta Gregoraci, il video.

Questa cosa mi sta facendo venire un idea complottistica enorme ovvero: potrebbe essere che gli aerei di Montecarlo e i segnali del batticuore fossero in realtà un messaggio in codice per Briatore?Per fargli capire vedi che sto facendo la brava per via di questo accordo🤔#GFvip pic.twitter.com/PjpAUhj1Bg — lolitoxoxo🌸 (@IsaiaCaccavo) November 8, 2020

Salemi: “Che bello che tu e Briatore siate rimasti in buoni rapporti! Ma ognuno è libero di frequentare chi vuole?”

Elisabetta: “Mmm, cambiamo domanda […] Diciamo che sono sua, per lui”#GFVIP — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 8, 2020

Giulia, che ovviamente sapendo tutto, domanda:“Ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole?”(riferita a lei e Briatore)

Elisabetta fa una risata isterica “Sono tre anni, mi hai mai vista con qualcuno?”

Quindi è tutto confermato,hanno un contratto o qualcosa del genere #GFVIP — Cristina (@Cristin13134149) November 8, 2020

