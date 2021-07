Elisabetta Gregoraci ha inciso un singolo in occasione della nuova edizione di Battiti Live, anche se è talmente modificata che a cantare potrebbe pure essere Patrizia De Blanck.

“Il progetto è nato abbastanza per scherzo con Alan” – ha dichiarato a SuperGuidaTv – “Con cui ho da sempre una sintonia innata. Ci siamo così lanciati in questo bellissimo progetto e sono molto contenta del risultato. Una cosa in cui non mi ero mai cimentata prima ma mi sono divertita tantissimo nel realizzarla. […] Se è solo una parentesi? Vedremo”.