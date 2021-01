Non solo i viaggi a Dubai per motivi lavorativi, dopo il GF Vip Elisabetta Gregoraci ha passato anche un periodo decisamente più difficile. La conduttrice ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico e l’ha raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo.

“Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un polipo all’utero. Se devo dirti la verità, lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma (scomparsa a causa di un tumore, ndr) – prosegue Elisabetta Gregoraci – ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.

Adesso si spiega l’assenza di EliGreg anche ad una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip. L’importante è che tutto sia andato bene.

“Mia mamma si è ammalata a trentasei anni ed ha sempre dimostrato a tutti noi una forza disarmante. Non si è mai lamentata della sua malattia che è stata davvero un calvario. Eravamo la famiglia perfetta e mio padre, quando mia mamma se ne è andata, ha dovuto combattere con un dolore lancinante in quanto la mamma era l’amore della sua vita. Per quanto mi riguarda cerco la mia mamma ogni giorno; le parlo e spesso la sento vicina. Devo dirti però una cosa. – ha rivelato la conduttrice a Il Tempo – Io amo profondamente la mia terra ma questa è così legata al ricordo di mia mamma che, a volte, faccio fatica a tornarci con il cuore leggero.

Adesso ho Nathan, che per me è tutto. È il gigante buono ed è il dono più bello che la vita mi ha fatto. Nathan è il nome che ho voluto io e significa “dono di Dio. Falco l’ha dato Flavio e ha come significato ‘protettore contro Satana’. Ci piacevano due nomi e così ci siamo accontentati a vicenda. Devo dire che sono molto felice di come sta crescendo nostro figlio e di come, assieme, lo stiamo educando”.