Elisabetta Gregoraci è stata senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della prima metà di questo Grande Fratello Vip 5. Il rapporto complicato con Flavio Briatore, la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, i messaggi ricevuti dall’esterno e i suoi colpetti al cuore, EliGreg ci ha fornito tanto materiale in questi mesi. Anche fuori dalla casa di Cinecittà l’ex gieffina ha continuato a far parlare, soprattutto da quando Pier ha trovato un’altra bff con cui flirtare. Personalmente però il mio episodio preferito che ha visto protagonista la conduttrice è stato il suo show su Instagram quando è rimasta chiusa fuori di casa ed è stata costretta a far intervenire i vigili del fuoco.

Purtroppo stasera Elisabetta Gregoraci non sarà presente nello studio del GF Vip per regalarci le sue faccette epiche quando Alfonso Signorini parlerà dei Prelemi. Interpellata da due delle sue fan l’ex moglie di Briatore ha scritto: “No, non sarò in studio al GF Vip. […] Tranquilla non sarò al Grande Fratello Vip questa stasera“. Qualcuno ha ipotizzato motivi davvero bislacchi, ma la realtà è davvero semplice. La Gregoraci infatti dopo aver passato il capodanno in tv è volata a Dubai per stare insieme a suo figlio Nathan Falco. Però è anche vero che conoscendo Alfonso non è da escludere un collegamento con gli Emirati Arabi.



La presenza di Elisabetta Gregoraci anche quando i Prelemi limonano come se non ci fosse un domani.

La regia che zooma sulla scritta di Elisabetta nel muro del cucurio durante il limone tra Pierpaolo e Giulia Salemi#GFVIP pic.twitter.com/SWX2RWB9Kb — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 3, 2021

Nathan pubblica le storie con la madre.

Intanto Nathan Falco è a Dubai in una camera con l’acquario insieme a Elisabetta..BUONGIORNISSIMO ☕️☕️ #tzvip #gfvip pic.twitter.com/slwqoYSi54 — Ben93 (@Benedet49765898) January 3, 2021