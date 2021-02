Lunedì scorso Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo 41° compleanno in diretta al GF Vip. Alfonso Signorini ha mostrato una foto in cui la conduttrice posava accanto ad un enorme mazzo di fiori e le ha chiesto chi le avesse inviato quelle bellissime rose. EliGreg ha tergiversato, ma non ha voluto rivelare il nome del mittente di quel regalo. A svelare chi ha inviato quei fiori all’ex gieffina c’ha pensato Gabriele Parpiglia a Casa Chi.

“C’è un mistero intorno a chi le ha mandato quel mazzo di rose gigante. Ha messo la foto sui social ma non ha detto chi le ha mandato i fiori.C’è chi ha ipotizzato fosse stato Flavio Briatore. Altri hanno supposto un ritorno di Francesco Bettuzzi, il suo ex, ma confermiamo che non è così. Quelle rose sono un bel regalo del figlio Nathan Falco Briatore. Indirettamente possiamo dire che papà e figlio hanno mandato ad Elisabetta Gregoraci un regalo gradito. Un gesto bellissimo perché loro si trovavano a Montecarlo. Il giorno prima hanno preso un volo privato per fare con lei lunghe passeggiate e passare del tempo insieme”.

E io che speravo in qualche colpo di scena, in un nuovo ammiratore segreto.

Elisabetta Gregoraci non ha invitato al compleanno i suoi amici Francesco Oppini ed Enock?

“C’è un compleanno gate. Perché al pranzo durante il quale è stata festeggiata la gieffina erano invitati solo Giacomo Urtis, Matilde Brandi e Sonia Lorenzini. Questo è il gruppo fidato che Elisabetta Gregoraci ha invitato a casa sua. Questa notizia non è stata presa bene da Enock e Oppini, che con lei hanno stretto un ottimo rapporto”.

In che senso Elisabetta non ha invitato alla sua festa Enock e Francesco? pic.twitter.com/CtPM0BJTdL — FRÆNCÄ (@VIVALAVIDALOC14) February 12, 2021

F: “Eli sai chi mi ha parlato bene di te oggi a Cinecittà?”

E: “Chi?”

F: “Nessuno”

🤣🤣🤣🤣 Diretta di Enock/Francesco/Elisabetta >>> puntata di ieri #gfvip pic.twitter.com/HPHMcMCxt3 — Annarita #EscoStaseraAlfonso (@CangemiAnnarita) December 19, 2020