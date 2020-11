Guenda Goria è tornata con il botto nello studio del GF Vip. Ieri sera Signorini ha letto un’intervista in cui la figlia della Ruta ha attaccato Elisabetta Gregoraci con parole abbastanza forti.

La badessa calabrese non l’ha presa affatto bene e in puntata è scoppiata una mezza catfight con Guenda. Il peggio però è arrivato in piena notte, quando l’ex moglie di Briatore si è scagliata contro la Goria dandole anche dell’invidiosa.

“Come si permette questa a dire che non sono umana?! Io troppo perfettina? Io sto vicino alle persone, ma è il mio modo di essere, umanamente sono fatta così, ma non significa essere perfettina. Quella dormiva e faceva poco altro, non si interessava affatto a me, a conoscermi. Ha avuto 50 giorni per parlare con me. (si legge su biccy.it) Le cose deve dirmele in faccia, facile uscire e sparare a zero. Lei ha fatto peggio di Matilde. Ha detto cose gravissime, adesso io mi sono stufata. (riporta www.biccy.it) Quello che ha detto è grave. Poteva dire che le sto antipatica o che mi puzza il fiato, ma non parlare di umanità. – ha continuato Elisabetta Gregoraci – Che poi ha detto 3 cose in croce in 50 giorni. Scusa Maria Teresa, ma ci sono rimasta molto male, capito? Sto parlando con te Teresa, tua figlia mi ha fatto restare male per quello che ha detto. Ha fatto affermazioni molto pesanti.

Ma cosa dice, è tanto facile andare lì e fare la sua intervista, forse la prima della sua vita. Dice che sono troppo perfettina? Io vado fiera di come sono. (ho letto su biccy.it) Quando uno esce ha la possibilità di replicare e fare altre cose ed è questo che io farò. Stasera ha detto una cosa intelligente Pupo. Sul fatto che magari c’è un po’ di gelosia e invidia in quelle parole. Ha proprio esagerato e non lo tollero”.