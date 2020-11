Per colpa di Paolo Brosio e Andrea Zelletta i concorrenti della casa ormai sapevano dell’ingresso di Stefano Bettarini. Nonostante tutto però quando l’ex calciatore ieri sera ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello sono rimaste pietrificate. Se sappiamo tutti della brevissima storia tra la modella brasiliana e Stefano, non si capisce come mai la badessa sia rimasta così colpita dall’arrivo dell’ex di Simona Ventura.

Quando il toscano si è avvicinato ed ha salutato EliGreg lei l’ha subito avvisato: “Ciao, però mi raccomando attento a non dire cose che poi si arrabbiano“. Molti hanno pensato che la concorrente intendesse avvertire la new entry di non spifferare qualche loro segreto del passato. Tanti fan di Elisabetta Gregoraci invece credono che lei gli abbia solo ricordato di non fare spoiler come Brosio e Zelletta (e finire così in nomination).

La realtà secondo me è un’altra. Stefano prima di stringere la conduttrice le ha detto: “Ma ecco la Grego, come stai? Ti lascio sola un attimo e mi stai a fare un casino della Madonna”. Probabilmente si tratta solo di un consiglio di fare attenzione a non bestemmiare, anche se sul web in molti parlano di una vecchia love story tra i due e quindi…

Twitter e i commenti alla frase di Elisabetta Gregoraci.

Quando la Gregoraci ha detto a Bettarini “attento a non dire le cose” non si riferiva agli sbagli di Zelletta e Brosio ma rispondeva al suo “ti lascio *tot* giorni e mi combini un casino”#GFVIP pic.twitter.com/RIZk0FojpY — ila 🌸 (@illllaria) November 6, 2020