Poche ore dopo l’ingresso di Massimiliano Morra in Cucurio, Elisabetta Gregoraci si è avvicinata ad Adua Del Vesco per parlare del suo ex fidanzato. La conduttrice ha chiesto alla coinquilina come fosse Morra sotto le lenzuola: “Adesso non è che voglio fare la… ma a letto lui era anche così? Mamma mia Adua no, spero di no“. La ragazza in evidente difficoltà ha risposto con un secco: “No Comment“.

I più maligni diranno che il ‘no comment’ è arrivato perché Adua e Massimiliano non sono mai stati insieme, ma in ogni caso se io fossi stato nella Del Vesco avrei chiesto ad Elisabetta com’era il suo ex in camera da letto.



Elisabetta Gregoraci e la domanda imbarazzante fatta ad Adua, il video.

#gfvip

Condividete questo video in cui Elisabetta fa quella domanda poco carina ad adua su Massimiliano pic.twitter.com/jceu9UALq7 — Letizia De Luca (@leti_luca) September 29, 2020

La domanda posta dalla Gregoraci non è piaciuta ai telespettatori, che su Twitter si sono scagliati contro l’ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta ad adua “ma lui (massimiliano) era così anche a letto? Mi dispiace per te”

Elí, dai su. Ci siamo capite.#gfvip pic.twitter.com/vNV8bP9iuI — alisia (@Alisia_be_loved) September 29, 2020

E Elisabetta va sempre più giù nel baratro…. Uscita infelice su Massimiliano … #gfvip pic.twitter.com/JPmgsHyIFC — Vermesolitario🥀 (@festa_chiara) September 29, 2020

Elisabetta che dice ad ad Adua “Ma Massimiliano era così anche a letto”?Con una faccia che veramente schifata a dir poco parla proprio lei che si è sposata uno dell’età di un nonno , chissà che notti magiche ci ha passato , ma che stia zitta per favore #GFVIP pic.twitter.com/6H15sp0y9u — giulia ◟̽◞̽🤍🦋stream walls (@giiulsssssss) September 29, 2020

“Ma Massimiliano era così anche a letto?”

Elisabetta cara, ti dobbiamo ricordare con chi sei stata sposata fino a poco tempo fa? #gfvip pic.twitter.com/PBXiK8FAqS — 🅰️🅾️ (@xthatgal) September 29, 2020

Elisabetta: “ma Massimiliano era così anche a letto? Spero di no per te” Battuta davvero di cattivo gusto, in altre occasioni ho cercato di difenderla ma stavolta è stata troppo cafona #gfvip — Ɲ🌹 (@elickzs) September 29, 2020

PH: per gentile concessione di Endemol Shine.