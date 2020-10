Elisabetta Gregoraci continua a mentire all’interno della casa del Grande Fratello Vip e la bugia è la stessa detta poco prima di entrare (e sostenuta pure da Alfonso Signorini, oltretutto). Quale? Quella di non aver mai partecipato ad un reality show.

“Il Grande Fratello Vip è imprevedibile” – aveva detto Alfonso Signorini ad Elisabetta Gregoraci poco prima che varcasse la porta rossa – “Avresti dovuto entrare la prima puntata e invece ti abbiamo tenuta quasi per ultima, il gieffe non fa sconti a nessuno eh. So che è un’esperienza nuovissima perché tu non hai mai partecipato ad un reality show!

/

“Esatto, è nuovissima per me! Ho sempre condotto, non ho mai partecipato ad un reality show”.