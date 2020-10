Ormai il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli più che una favola o un possibile flirt sta diventando una barzelletta (che non fa più ridere). L’ex velino continua a correre dietro alla badessa, che però gli rifila un palo dietro l’altro. Nonostante le friendzonate Pierpaolo non molla e Alfonso Signorini ad ogni puntata lo incita facendogli credere di avere qualche speranza.

Ieri sera il Menestrelloh ha notato che ogni volta che il conduttore tira in ballo Pretelli, Elisabetta Gregoraci si batte dei colpetti sul petto. A conferma del fatto che ci sia qualcosa sotto, Gabriele Parpiglia ha risposto al tweet del Menestrelloh con un secco “bravo“.

In realtà basta fare una veloce ricerca su Twitter per scoprire che questi colpetti c’erano già a settembre nelle prime puntate del reality e quindi mi pare palese che siano davvero dei messaggi in codice per qualcuno che è fuori dal GF Vip.

Saranno le sparate velenose alle spalle di Zorzi, il fatto che mi sembri poco chiara e molto costruita, o che è sempre impeccabile e costantemente con i trucchi in mano, ma per adesso a me pare che la mission con la quale la badessa Elisabetta era entrata non sia stata raggiunta.

“Sono una persona molto easy, molto alla mano, semplice e mi vorrete bene come se fossi una di voi, una di famiglia”.

Elisabetta Gregoraci e i colpi al petto.

Vedete i colpetti che si da Elisabetta quando parla di Pierpaolo? Sono i segnali per il ragazzo fuori.

Notateli da oggi in poi li fa sempre.#GFvip

ECCOVI UNA COMPILATION DEI SEGNALI AL RAGAZZO FUORI #gfvip

Bravo .

Elisabetta che fa "mia culpa" con la mano al petto quando parla di Pierpaolo. Gesto segreto per qualcuno? #GFVIP #gfvip2020 #gregorelli

Parapiglia conferma che i colpetti al petto che si dà Elisabetta sono per il suo "uomo" fuori dalla casa e qui finisce la ship gregorelli e inizia l'usare le persone a proprio piacimento.

Game. Set. Match.#GFvip

Game. Set. Match.#GFvip — Amb (@pottervato) October 17, 2020