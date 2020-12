Elisabetta Gregoraci avrà anche abbandonato il GF Vip, ma nella casa si continua a parlare di lei. Cristiano Malgioglio ha criticato Pierpaolo per il suo comportamento con l’ex di Briatore ed ha anche insinuato che l’ex gieffina l’abbia preso in giro.

“Tu sapevi della sua storia con Briatore. Come mai ti sei innamorato? Non sapevi nemmeno se aveva una relazione fuori con un altro. Non pensi che abbia giocato molto? Ti fa piacere che ti ricorderanno per la sbandata per Elisabetta Gregoraci? Oppure vorresti esserlo per la tua personalità.

Quando ti ho visto da casa, mi dicevo ‘Ma guarda come è rinc****onito quello‘. Tu sei molto sensibile, sei l’uomo delle lacrime. Quando ti ho visto nella sauna che piangevi come un vitellino, mi hai fatto molta tenerezza e ho pensato ‘Ma come è scem0 questo’. Tu non pensi che lei giocava con te? Magari l’ha fatto perché eri diverso dagli altri ragazzi. […] Lei ti faceva capire che le piacevi molto. Allora quello che mi sento di dire io a questo punto è che lei ha giocato con i tuoi sentimenti. Poi quando faceva i gesti che si sbatteva il petto, quello lo fai a qualcuno fuori”.