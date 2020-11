Litigata super trash tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. L’ex di Briatore oggi si è avvicinata al Cucurio per parlare con Pierpaolo e ha sentito la coinquilina che sparlava di lei dicendo che è falsa e che sta illudendo Pretelli.

EliGreg è sbottata ed ha iniziato ad urlare contro la Roma (accusata di essere una ladra). Quei volpini degli autori hanno alzato la tenda che divide il Cucurio dalla casa e le due donne hanno continuato a litigare dal vetro.

“Sei una maleducata. Io ho cercato di essere gentile con te e tu non lo sei stata con me. Se sei venuta qui al GF a parlare solo di Elisabetta Gregoraci smettila e fai il tuo percorso. Sei innamorata di lui? Diglielo ‘sono innamorata di te’. Non sei venuta qui per parlare di Elisabetta Gregoraci. Non è carino che sei arrivata da due giorni e continui a parlare e a fare. Fatti il tuo percorso e non il mio. Mi sono rotta i cogl***i. […] Tu di me non devi più parlare capito? Non parlare più della sottoscritta.

Stai qui dentro per parlare solo di me, quindi anche no, anche no, anche no. Ma vai a cag**e. Chi sei tu? Chi sei tu? Se ti servo per un po’ di notorietà e vuoi fare questo percorso, fai il tuo e non il mio. Ma vai vai.

Basta mi sono rotta i co****ni. Arriva la prima che manco conosco che non so cosa ha fatto nella vita e parla di me. Fa comodo parlare di me.

Ma poi quella figurati se è innamorata di lui. Lei è innamorata di sé stessa. Sono arrabbiata con lei che sembra una…

Le serve la Gregoraci per fare il suo percorso al Grande Fratello Vip”.