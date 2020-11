Mino Magli è stato a Live Non è la d’Urso ed ha dichiarato di essere stato con Elisabetta Gregoraci fino al 2007, anche se lei ha iniziato a frequentare Briatore nel 2005. Il facoltoso imprenditore ha anche scritto una lettera alla gieffina, nella quale ha lanciato anche una shade diabolica: ‘Le auguro di fare la vita ricca che piace a lei’.

Magli intervistato per il settimanale Oggi ha fatto delle affermazioni pesanti sulla vippona calabrese. Secondo l’uomo Elisabetta Gregoraci avrebbe passato delle notti con lui anche quando Briatore era ricoverato in una clinica romana.

“L’unico mio intento è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto.Ricordo molto bene il periodo quando Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e passavamo tutta la notte insieme. Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni”.

Di solito sono favorevole alle bombe sganciate per destabilizzare i concorrenti, ma in questo caso ho dei dubbi. Se Mino dovesse entrare nella casa del GF Vip anche solo per fare questa dichiarazioni ho paura che Elisabetta potrebbe decidere di abbandonare il reality.

Mino Magli, Elisabetta Gregoraci a Live Non è la d’Urso.

“Mi parlava sempre di questo contratto che aveva con Briatore, lei mi diceva che non c’era niente tra lei e Briatore, serviva per la sua carriera” A Live #noneladurso le rivelazioni #choc di Mino Magli su Elisabetta Gregoraci pic.twitter.com/kBoLDVi6pS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 18, 2020