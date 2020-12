Da “amicizia speciale” a “salutame a soreta” il passo è breve e il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli in questi ultimi giorni si è molto raffreddato. Questa brusca frenata è dovuta probabilmente al fatto che la conduttrice lunedì lascerà il GF Vip e quindi l’ex velino non vuole soffrire ulteriormente.

Oggi l’ex fidanzata di Pierpaolo, Ariadna Romero, ha risposto alle sue fan ed ha detto cosa pensa della nuova amica di Pretelli.

“Cosa penso di Elisabetta Gregoraci? Mi tocca rispondere perché il 99% delle domande che mi state facendo riguardano questo. in realtà io vorrei evitare perché non mi piace mettere il becco in cose che non mi competono, ma se voi siete così curiosi. Chiariamo una cosa, mi state conferendo dei poteri che non ho. Io non devo dare l’approvazione a nessuno, nel senso che ognuno è grande e sa cosa fare e cosa vuole.

Però se mi chiedete che cosa penso di lei, penso che è una donna e le donne vanno capite. lei è una mamma che mette al primo posto il figlio e questo è importante, lei capisce anche quali sono le priorità. quando c’è un bimbo. Però il fatto di essere mamma e donna, il fatto di provare dei sentimenti… però questo sta ad Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo capire se c’è o non c’è. Bisogna anche avere pazienza dall’altra parte e sensibilità”.