Oltre ad aver svelato la vera causa della fine della relazione con Pierpaolo, Ariadna Romero a Casa Chi ha parlato anche di Elisabetta Gregoraci. La modella cubana ha speso delle bellissime parole per EliGreg e ha detto che secondo lei non ha mai giocato con Pierpaolo per restare più a lungo al GF Vip.

“Quanto ha giocato Elisabetta Gregoraci da 1 a 10 al GF Vip? Ma lei non ha bisogno di giocare con Pierpaolo. Dici di sì? Se hanno giocato lo sanno loro, ma non credo. Lei mi è piaciuta da morire non ha giocato dai e penso sia stata la punta di diamante del Grande Fratello. Lei faceva discorsi molto saggi a lui, come quando gli consigliava di passare molto tempo con il figlio. Eli mi piaceva perché è una mamma ed è stata premurosa e dolce. Mi è sempre piaciuta nel programma. Però se mi chiedi se ha usato questa amicizia per giocare ti dico che secondo me non è così”.

Nessuna parola invece su Giuliona Salemi, Ariadna non ha mai nominato la nuova fiamma del suo ex. La Romero ha solo citato il nomignolo che le fan hanno dato alla coppia formata da Pier e Giulia:

“Prima i Gregorelli, ora i Prelemi, non ci capisco più nulla. Ho visto la mamma di Pierpaolo e il suo messaggio, a me ha fatto tenerezza, è una madre che si preoccupa. Se devo rimproverare il mio ex è che non mi è piaciuto il modo che ha avuto di risponderle. […] Io penso che i bambini vanno rispettati e rispettati i loro tempi. Ad esempio io non ho mai presentato nessun uomo a mio figlio, perché non vorrei che mi vedesse che oggi bacio una persona e domani un’altra. Nel momento in cui lo farò sarà quello definitivo, quello che reputo l’uomo della mia vita“.

Che cosa avrà voluto dire Ariadna?



Ariadna parla di Elisabetta Gregoraci.